Jacomuzzi controcorrente: "La necessità più grossa del Napoli non è il regista"

Carlo Jacomuzzi conosce bene la Premier League, ma anche le vicende di casa Napoli, e così si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha già tanta qualità, secondo me non c'è bisogno di un regista o, quantomeno, non è la necessità più grossa. Ma bisogna vedere come Gattuso vuole interpretare l'evoluzione tattica della squadra".

TORREIRA E DANILO PEREIRA - "E' un giocatore di alto livello sicuramente. Danilo Pereira? A gennaio io propenderei a prendere un calciatore che già conosca il calcio italiano, uno che capisca tutte le esigenze e tutti i movimenti".