Jacomuzzi: "Digne ha litigato con Benitez e può essere una bella occasione per il Napoli"

Carlo Jacomuzzi, scout molto vicino all'Everton, ha parlato di Lucas Digne nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Digne potrebbe essere una grossa occasione di mercato per il Napoli perché ha litigato con Benitez e potrebbe essere ceduto ad un costo inferiore rispetto al suo reale valore. Inoltre può giocare ovunque in difesa: a tre, a quattro e anche a cinque. Sarr? Potrebbe far bene, ma ho delle perplessità perché prentenderebbe di giocare con una certa continuità".