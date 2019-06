James: "Futuro? Ho 20 giorni per pensarci. Dipende dal Real, io non posso fare niente"

La Colombia di James Rodriguez è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa America dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Cile. L’obiettivo di mercato del Napoli, a fine partita, è stato interpellato dai cronisti sul suo futuro: "Non so, ho 20 giorni per pensarci. Dipende dal Real Madrid, ci sono persone dentro che decidono tanto, io non posso fare niente”, le parole di James riportate dall’edizione online del Corriere dello Sport.