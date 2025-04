Jankulovski consiglia Conte: "Stagione incredibile! Farebbe benissimo a rimanere dov'è"

L'ex terzino di Milan, Napoli e Udinese, Marek Jankulovski è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb dall'evento "Bare Knuckle Fighting Championship" a Firenze. Di seguito un estratto.

Che stagione sta facendo Conte al Napoli?

"Una stagione incredibile, nessuno si immaginava che dopo 2 anni potessero vincere di nuovo. Non avere le coppe è un vantaggio, con Conte stanno andando fortissimo. Così come tifo Milan, tifo anche Napoli perché possa vincere lo Scudetto".

Conte dovrebbe restare al Napoli, o potrebbe essere una grande idea quella di un ritorno alla Juventus?

"Secondo me farebbe benissimo a rimanere dov'è. Ma sai, nel calcio di oggi magari vinci lo Scudetto e poi cambi perché non ti piace qualcosa, lui ha sicuramente un carattere forte ed ha già fatto trapelare cose che non ha apprezzato, vediamo. Qualsiasi squadra che dovesse prenderlo, farebbe un affare".

Da tifoso del Milan, quanto ti fa piacere aver eliminato proprio l'Inter dalla Coppa Italia?

"Fa piacere sempre, il Milan quest'anno ha dominato i derby, di 5 non ne ha perso uno. Poi sai, l'Inter è una squadra forte, i conti si fanno alla fine. Ha perso la Supercoppa, è uscita dalla Coppa Italia: magari esce anche dalla Champions e perde lo Scudetto e capita che non vinca nulla, nonostante la sua forza".

In caso di vittoria, Conceicao meriterebbe la riconferma?

"Non è facile, personalmente non lo conosco, ma ho visto fin troppa pressione su di lui dall'inizio. Adesso sentendo le cose che si dicono, dall'esterno penso che anche se dovesse vincere la Coppa Italia forse non verrebbe confermato. Dal mio punto di vista è difficile, perché avrebbe comunque vinto 2 trofei, dopo tanto tempo in cui non succedeva, ma poi decide la società, con Ibrahimovic, loro sanno che devono fare".