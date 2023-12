Jeda avvisa: “Sfida per cuori forti. La vedo più complicata per il Napoli che per il Cagliari”

Jedaias Capucho Neves, in arte Jeda, ex giocatore del Cagliari, ha presentato la sfida del Maradona in programma tra qualche ora

Jedaias Capucho Neves, in arte Jeda, ex giocatore del Cagliari, ha presentato la sfida del Maradona in programma tra qualche ora ai microfoni di TuttoCagliari.net.

Jeda, i rossoblù vengono da una rimonta fantascientifica contro il Sassuolo, i partenopei da un successo in Champions League ma da due pesanti sconfitte consecutive in campionato. Che partita sarà?

“Sicuramente una sfida spettacolare, come tradizionalmente sono gli scontri tra Napoli e Cagliari. Una sfida per cuori forti. Per i sardi la vittoria col Sassuolo è stata una bella boccata d’ossigeno, e ha consentito di trascinare proprio i neroverdi, a tutti gli effetti, nella lotta per la salvezza. Ora sarebbe importante dare continuità a quel risultato, anche solo con un pareggio al ‘Maradona’. Certo, il Cagliari si troverà davanti un Napoli arrabbiato e avvelenato, che non è ancora riuscito a dare una sterzata alla sua stagione nemmeno col cambio di allenatore.

Gli azzurri cercheranno di vincere a tutti i costi, soprattutto davanti al loro pubblico: fino a questo momento in casa hanno avuto più difficoltà che in trasferta. Tutto l’ambiente napoletano si aspetta una svolta. Ma credo che, proprio per la pesantezza di questi tre punti, la gara sia più delicata e complicata per i partenopei che per gli uomini di Ranieri. Il Cagliari dovrà pensare a fare la sua partita con serenità, premesso che ovviamente ha obiettivi diversi da quelli dell’undici di Mazzarri. Finora con le dirette concorrenti per la salvezza se l’è cavata bene, e questa è la cosa più importante. Ma sappiamo tutti quanto sia sentita in Sardegna la sfida al Napoli…”