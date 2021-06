Jorginho, l'agente: "Ha Napoli nel cuore. Vi presento il futuro Jorginho"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Joao Santos, agente di Jorginho: “Jorginho sta molto bene, ha vinto l’Europa League e la Champions League e ora l’obiettivo è vincere gli Europei. Ieri ha dimostrato un calcio serio, propositivo, di risultati. Con Mancini sta facendo bene e la Nazionale non prende gol. Spero che possa giocare fino all’11 luglio a Wembley. Lui è concentrato su questo e vuole giocare tutte le restanti 7 partite dell’Europeo.

Quando arrivò a Napoli grazie al direttore Bigon che gli diede fiducia aveva fatto solo 6 mesi di Serie A. Lui è sempre stato propositivo. Oggi è maturato ancora. Futuro? Ovviamente ha vinto la Champions League e quindi ci sono sondaggi delle squadre principali d’Europa ma secondo me il prossimo anno resta al Chelsea perché il prossimo obiettivo è fare il Mondiale in Qatar con l’Italia. E rimanendo al Chelsea ha grandi possibilità di farlo. Tuchel? Il mister è arrivato a gennaio, la squadra non andava bene. Ha dato più spazio non solo a lui ma anche ad altri.

Jorginho sa dell’affetto di Napoli? Certo, ha tanti amici e sono tutti arrabbiati perché vogliono i biglietti per andare a vederlo allo stadio! Napoli sta nel cuore di Jorginho, ha vissuto degli anni importantissimi. Lo sento tutti i giorni, resta con i piedi per terra perché in questi Europei ci sono squadre come Belgio, Francia, Inghilterra e Portogallo. In queste 2 partite però l’Italia ha fatto bene. Bisogna vedere quando si arriverà alla fine chi resterà, l’obiettivo è andare a Wembley.

Il nuovo Jorginho? Sinceramente Rafael, un 2003. Ma se lo proponessi adesso a qualcuno mi direbbe che non ha fisicità. La gente che si occupa della Primavera e degli scout. Anche Jorginho ha passato delle difficoltà, fece un provino al Sassuolo e loro non lo vollero".