Juan Jesus a Sky: “Oggi serviva mettere benzina nella gambe. Su Garcia…”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della prima amichevole della nuova stagione vinta contro l’Anaune Val di Non: “Oggi serviva più mettere benzina nella gambe, trovare degli spazi perchè è una settimana che lavoriamo duro in palestra. Quindi oggi era importante capire come stavamo in campo, ma l’importante è che abbiamo vinto anche questa amichevole. Per ora il mister non ci ha chiesto niente di particolare, ma tenere palla e trovare spazi.

Non ci ha dato ancora indicazioni anche perchè abbiamo due gruppi di lavoro, il mister piano piano inizia a dirci le sue idee e prendiamo sempre più forma. Adesso nei prossimi giorni ci alleniamo al completo e vediamo come va”.