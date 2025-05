Juan Jesus presenta il Parma: "Occhio ai contropiedi. Chivu maestro, lo conosco..."

vedi letture

Nella sua intervista a Radio Crc Juan Jesus ha parlato anche della prossima rivale del Napoli in campionato presentando la partita da un punto di vista tattico. "Il Parma è una squadra forte, quando ci abbiamo giocato contro al Maradona ci ha messo in difficoltà. Hanno ragazzi davanti velocissimi e quindi dobbiamo stare attenti alle ripartenze. Conosco Chivu, è stato un maestro per me all'Inter: è molto bravo a preparare le partite.

Dobbiamo stare attenti ai contropiedi, dobbiamo tenere noi la palla e gestire la partita. L'obiettivo deve essere quello di comandare la gara. Pensiamo solo ai tre punti di Parma al momento: ragioniamo una partita alla volta. Il campionato non si vince sempre come due anni fa, si combatte spesso fino alla fine. Bisogna capire che non ci vuole troppa euforia: è un momento importante per noi e difenderemo questo primo posto fino alla fine".