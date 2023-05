Juve, Allegri dimentica le sue storiche frasi: “In tanti non vincono, ora testa al secondo posto”

Dopo la sconfitta rimediata a Siviglia, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Dopo la sconfitta rimediata a Siviglia, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Tanta delusione? Quando giochi queste gare talmenti importanti dove i dettagli fanno la differenza da far gol a prenderlo è un attimo, però è stata fatta una buona partita e sono passaggi che la squadra deve fare soprattutto i ragazzi con poca esperienza, è stata una gara maschia con tanti contrasti e una bella gara ma abbiamo pagato sul secondo gol, potevamo far gol noi prima del 2-1, abbiamo sbagliato sull'1-0 ma non possiamo farci niente, sono stati più bravi loro".

Zero trofei?

"Quando arrivi in fondo, ci sono tante squadre che non sollevano trofei, è un'annata difficile, attraverso queste gare e nessuno nasce imparato, ci sono stati tanti contrasti e abbiamo imparato, ora bisogna recuperare energie da sabato metterci la testa al campionato dove bisogna arrivare secondi".

Su Kean e Iling titolari?

"Non ho fatto giocare Kean e Iling per il piano B in panchina ma perché avrebbero sofferto velocitò e fisicità, Iling ha fatto una buona gara e dispaice non sessere andati in finale, i ragazzi lo meritavano, ma non potevano fare più di questo e hanno fatto una buona gara. POi quando ti fanno falli, ti saldono addosso, non go nulla da rimproverare, sicuramente l'anno prossimo avranno più partite internazionali

Sulla stagione?

"Noi dobbiamo finire secondi, migliorare la classifica e smaltire la delusione, saremo pronti per Empoli con ancora più rabbia per l'eliminazione di stasera".