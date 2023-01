Juve, Allegri: "Il Napoli resta favorito per lo scudetto, noi puntiamo alla Champions"

La sconfitta del Napoli cambia le vostre prospettive in ottica Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri

TuttoNapoli.net

© foto di Image Photo Agency

La sconfitta del Napoli cambia le vostre prospettive in ottica Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - gara valida per la 17esima giornata di Serie A - ha risposto così: "In questo momento le prospettive in ottica Scudetto non cambiano. Il Napoli resta la netta favorita, ha avuto uno stop dopo 16 giornate e ci sta.