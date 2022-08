Juve, Allegri: "Si è alzato il livello del campionato, ci sono otto squadre"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Sampdoria.





Che gara dovrà fare la Juve domani?

“Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta creando occasioni, prendendo due legni, facendo un gol. Lì a Genova sono sempre partite difficili, ci saranno momenti della partita dove ci sarà da difendere bene perché quando prendono coraggio con la spinta del pubblico diventa difficile”.

Che pensieri ha avuto in settimana? Mercato, infortuni…

“I pensieri sono stati buoni perché quando si vince siamo sereni, abbiamo il giorno libero. Per quanto riguarda gli infortuni, succede un infortunio muscolare alla Juventus… Sembra che venga giù... Sembra il giochino delle carte quando costruivi il castello, ne sfilavi una e crollava tutto... Di Maria ha avuto un problema all’adduttore, starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni, forse torna prima. Pogba al menisco non ci posso fare niente, se a McKennie mentre facciamo un'esercitazione in America esce una spalla non posso farci niente. Szczesny ha avuto un problema all’adduttore, poi abbiamo Perin che è affidabile e l'ha dimostrato anche lunedì scorso. Fanno parte della stagione, non sono allarmato per questo. Abbiamo fatto un lavoro intenso, il tanto caldo... Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare condizione fisica e tecnica e fare un passo alla volta. Bisogna lavorare in silenzio e avere il profilo basso. Le squadre in testa si son rinforzate molto. Si è alzato il livello, ci sono otto squadre. Quattro giocheranno in Champions, due l'Europa League, una la Conference e l'altra guarda in televisione. Sono Milan, Inter, Roma, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina. Il campionato è più avvincente”.

Inter ancora favorita?

"Il Milan sulla carta è favorito perché ha vinto lo scudetto. L'Inter si è rinforzata, poi la stagione è lunga con tre mesi importanti, poi subentra la Champions. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e migliorare il punteggio fatto la stagione scorsa. Noi in questo momento non possiamo essere favoriti per i risultati fatti, bisogna solo lavorare e stare in silenzio e sapere che per vincere le partite dovremmo saper soffrire. Perché non è che avendo la maglia della Juventus vinciamo facile".