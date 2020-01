Juve, Bentancur: "Napoli? Vogliamo i tre punti! Contento per il primo gol allo Stadium"

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro la Roma ai microfoni di Juventus TV: “Oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi abbiamo mollato un po’ nel secondo ma credo che difensivamente anche il secondo tempo sia stato buono. Sono contento per il mio primo gol allo Stadium, che oggi era pieno. Sono molto contento”.

Sulla fiducia che aumenta: “Ogni partita mi sento meglio. La Juve e i tifosi hanno una grande fiducia in me. Me lo dimostrano ogni giorno”.

Sui miglioramenti: “In settimana volevamo fare un cambio nella cattiveria agonistica. Abbiamo dimostrato di poterlo fare e dobbiamo continuare su questa strada”.

Sul Napoli: “Dobbiamo prendere i tre punti per il campionato. Ora ci riposiamo un po’ a casa con le famiglie e domani torniamo a fare allenamento”, ha concluso.