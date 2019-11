Juve, De Ligt si difende: "Critiche? Ho segnato al Torino e giocato bene col Milan"

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus e della Nazionale olandese, difende il proprio inizio di stagione dal ritiro della selezione orange. L'ex capitano dell'Ajax ha parlato del suo rendimento dopo un periodo di piccola crisi: “È stato solo un momento. Contro il Milan ho fatto una bella gara e nel derby ho segnato il gol vittoria. Devo dire che è stato molto bello e sono rimasto felice, sono davvero contento. De Vrij? n Serie A è una grande lotta, ma nell’Olanda lo vedo più come un amico. Se deve giocare lui, glielo concedo. E se devo giocare io, lui lo concede a me. Stiamo spesso insieme, Milano è a solo un’ora di distanza da Torino. Mi piace avere qualcuno nelle vicinanze per parlare in olandese”.