Juve, Gatti: "Napoli-Inter? Bella lotta per lo scudetto, volevamo esserci anche noi..."

Il difensore della Juventus Federico Gatti è stato intervistato da TMW a a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano.

Napoli e Inter a giocarsi lo Scudetto, ci avevate mai pensato? "Sì e no. Ho sempre sperato che ci fossimo anche noi... Vedremo il prossimo anno, tra loro però ci sarà una bella lotta".

Cosa non ha funzionato? "L'obiettivo è vincere ogni partita e competizione, l'ho respirato da quando sono arrivato alla Juventus. Non si può essere contenti di questi risultati, facciamoci tutti un esame di coscienza, mi ci metto io per primo. Ma dalla mia vita ho imparato che le difficoltà aiutano per il futuro e mi auguro che sia anche questo il caso".