Juve, Motta risponde a Inzaghi: "Rispetto la sua opinione, ma con le polemiche perdiamo tutti"

Thiago Motta e Simone Inzaghi tornano a sfidarsi in Juventus-Inter, in programma domani. In passato il tecnico italo-brasiliano ha creato diversi grattacapi all’allenatore avversario: “Io la vedo come il Bologna che ha avuto un momento in cui ha messo in difficoltà l’Inter. Non entriamo in campo né io né Inzaghi: lui mi piace perché è una persona seria, non lo vedo mai uscire dai binari di una normalità a livello personale. Non lo conosco benissimo, ma è questa l’opinione che ho di lui. Poi allena benissimo e lo stimo molto, domani sarà complicata e proveremo a fare le cose giuste per vincere”.

Inzaghi ha parlato di un trattamento mediatico diverso nei confronti dell’Inter. Che ne pensa?

“Io rispetto l’opinione di tutti, anzitutto dell’allenatore dell’Inter. Quanto a favoriti e sfavoriti, io mi sento bene, energico: penso alla partita di domani. Abbiamo avuto tempo per prepararla, ci sono dei dettagli su cui dobbiamo stare attenti ma dobbiamo iniziare bene domani, spero con tranquillità perché è una partita importante essendo la prossima”.

Si sta alzando troppo polverone sugli arbitri?

“Penso che gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Io per primo sbaglio: chi sono per giudicare gli altri? Rispetto le opinioni di tutti, quando si fanno polemiche perdiamo tutti, si parla troppo. Però fa parte del gioco: va accettato, sperando sempre che la prossima partita, che è bellissima e si gioca domani, si sbagli il meno possibile. Ci saranno tre squadre: noi, l’Inter e gli arbitri. Dobbiamo aiutarci a vicenda e l’arbitro si aiuta evitando le simulazioni, ma anche i falli violenti e le perdite di tempo. Se riusciamo a gestire tutte queste cose, parlo di tutte e tre le squadre, lo spettacolo sarà migliore per tutti”.