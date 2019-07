Juve, Nedved: "In Italia si stanno rinforzando, sarà più dura dello scorso anno. Sarri? Differente da Allegri..."

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della presentazione dei calendari: "Siamo contenti di Sarri, ci sono stati ancora pochi allenamenti e qualche partita. È un lavoro differente rispetto a quello che faceva Allegri, ma siamo contenti”.

Ci racconta qualche retroscena su De Ligt? “È stato molto faticoso e difficile, ma bisogna chiedere a Paratici che ha chiuso la trattativa. È già capitano in nazionale, è una scelta per il futuro. Siamo felici che abbia scelto noi".

In Europa si stanno rinforzando tutte le big. Tutti si stanno rinforzando, anche in Italia. Sarà un campionato combattuto, più dello scorso anno. In Europa è dura, ci sono tante squadre che ti possono mettere in difficoltà".