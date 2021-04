Juve, Rabiot: "Il Napoli voleva impostare da dietro, era importante impedirglielo"

Ai canali ufficiali della Juventus, Adrien Rabiot, centrocampista bianconero ha commentato il successo sul Napoli conquistato questa sera: ““Era importante vincere oggi. Siamo in un periodo difficile, ma abbiamo giocato bene contro una grande squadra e fatto bene sia nel primo tempo che nel secondo, quando abbiamo saputo soffrire insieme, uniti. Loro volevano impostare da dietro, quindi era importante impedirglielo e abbiamo portato tutti una bella pressione.

Dybala? Sono contento per lui, fin qui non è stata una stagione facile, ma adesso può aiutarci in campo, cercando di trovare tanti gol”.