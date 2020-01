Juve, Sarri ironico: "Se guarderò Napoli-Inter? Stasera porto fuori il mio cane Ciro..."

"Se guarderò Napoli-Inter? Stasera porto fuori Ciro, il cane". Solita risposta ironica di Maurizio Sarri quando gli si chiede del duello scudetto e, stavolta, anche del Napoli, la sua ex squadra. L'allenatore della Juventus, battendo il Cagliari, si è portato a +3 dall'Inter e stasera dovrà per forza fare il tifo per gli azzurri. Anche se, a suo dire, non guaderà la partita. Ma è bene crederci poco.

I PROGRESSI DELLA JUVE - Il tecnico bianconero ha elogiato i suoi per la prestazione contro il Cagliari: "Come continuità forse è stata la migliore prova della stagione, ottanta minuti sul livello dei primi quarantacinque con Udinese, Samp e Napoli. Una qualità che avevamo espresso solo a sprazzi oggi l'abbiamo espressa più a lungo. In campo dobbiamo essere ordinati, in maniera da pressare certe situazioni. Oggi siamo stati più ordinati del solito".