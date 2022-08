Juve Stabia, Colucci: “Contento della prestazione, Napoli fortissimo e farà divertire i tifosi”

L’allenatore della Juve Stabia, Leonardo Colucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell’amichevole persa 3-0 contro il Napoli

L’allenatore della Juve Stabia, Leonardo Colucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell’amichevole persa 3-0 contro il Napoli: “I miei ragazzi hanno fatto una gara ordinata e sono contento nonostante il risultato. Affrontare il Napoli è stato un motivo d’orgoglio, sono contento del test che abbiamo fatto e di come si sono mossi i ragazzi. Mi auguro che il Napoli faccia un grande campionato, è una squadra che gioca a calcio e lavora sui principi.

Quando si cambia modulo e i giocatori già sanno come schierarsi significa che il più del lavoro è fatto. Spalletti sta facendo un gran lavoro insieme al suo staff. Il Napoli ha una squadra organizzata e con qualità che l’aiutano a superare i momenti di difficoltà. Ringrazio Luciano per i complimenti, sono felice, oltre ad essere un grande allenatore è una grandissima persona.

Di solito quando vengono ceduti giocatori importanti puoi andare in difficoltà, ma il Napoli ha fatto un mercato attento e curato, sono sicuro che questo mix tra giovani forti e calciatori più esperti possano far divertire il Maradona.

Sugli obiettivi della Juve Stabia: “La squadra di Serie A ti fa giocare bene, in Serie C è diverso. Dobbiamo ringraziare il presidente per gli sforzi. Abbiamo fatto una squadra di giovane e diversamente giovani per provare a toglierci delle soddisfazioni”.