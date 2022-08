Juve Stabia, il ds Di Bari: "Che emozione giocare al Maradona, sarà spettacolare!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Di Bari, direttore sportivo della Juve Stabia

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Di Bari, direttore sportivo della Juve Stabia: "Per i ragazzi c'è tantissima emozione. Giocare al Maradona sarà una cosa bella e spettacolare. Per me un po' meno, che qualche partita lì l'ho giocata (ride ndr).



D'Agostino? E' un ragazzo interessantissimo, si sta applicando molto. Vuole dimostrare al Napoli di poter fare una bella figura. Questi test ti aiutano nel capire a che punto si è nella preparazione. Per noi è un'opportunità per crescere e avere un buon impatto per l'inizio del campionato. Il Napoli si giocherà lo Scudetto, ha costruito una grande squadra.



Chiacchierata di fine mercato con Giuntoli? Siamo sempre in contatto, i rapporti sono ottimi e se ci sarà qualche occasione la vedremo insieme. Intanto lo ringraziamo per averci dato l'occasione di poter far parte ad una festa come quella che ci sarà oggi pomeriggio".