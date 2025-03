Juventus fuori dal giro scudetto, Ghoulam: "Per me non è mai stata in corsa"

Fino a poche ore fa, si parlava di una Juventus ancora in corsa per lo scudetto. Chiaramente la clamorosa sconfitta casalinga di questa sera, per 0-4 contro l'Atalanta, ha cancellato anche la speranza del più ottimista dei tifosi.

C'è chi però non era convinto di questa possibilità anche prima della sfida terminata poco fa, ovvero Faouzi Ghoulam. Presente negli studi di Sky per la trasmissione 'Sky Calcio Club', l'ex terzino del Napoli ha parlato così dei bianconeri: "Non mi ha mai convinto per lo scudetto. Il progetto è chiaro: quest'anno c'è il bilancio e poi la corsa in Champions, non c'era altro. E' una squadra molto stretta, non hanno tanti ricambi. Si vedeva che non era una squadra in grado di giocarsela fino in fondo. Poi nelle partite importanti, come stasera, sta facendo tanta fatica".