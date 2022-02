Juventus, l'ex presidente: "Col Cagliari risultato clamoroso. Allegri ha squadra con problemi fisici"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex Presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli: "Prima di ieri ci sono stati dei segnali positivi anche quando ci sono dei pareggi come con l'Atalanta. Anche le altre perdono colpi, come il Napoli clamorosamente a Cagliari, oppure l'Inter - ancora peggio - ed il Milan qualche volta sì ed altre no. Alcune hanno degli impegni internazionali, non ci sono squadre invincibili, anche il PSG perde a volte. Per la Juventus c'è qualche problema fisico da risolvere, mi auguro che Dybala possa rientrare in campo presto almeno per il ritorno con il Villarreal. Anche Bernardeschi dovrebbe tornare, non cito Chiesa perché è il più grave di tutti e non ci sarà per questo campionato. Ricordiamoci tutti l'importanza della sua assenza, un attacco con Dybala, Vlahovic e Federico sarebbe molto forte".