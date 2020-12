Juventus, Paratici chiude le porte al Papu: "Siamo contenti dei nostri"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "È sempre difficile affrontarli, negli ultimi cinque anni hanno fatto un grandissimo lavoro. Come movimento calcio dobbiamo essere orgogliosi di loro, anche Gasperini ha fatto un ottimo lavoro. Anche in Champions League hanno portato in alto la bandiera del calcio italiano".

La gestione Pirlo?

"Sapevamo che avremmo affrontato una stagione con continuità. Serviva qualche partita in più dopo il cambio dell’allenatore, abbiamo fatto il rodaggio con le giornate di campionato".

Qual è il prossimo step sul caso Dybala?

"Il presidente ha esposto chiaramente la situazione attuale. Con Paulo abbiamo un gran rapporto, abbiamo investito su di lui quando lo abbiamo preso cinque anni fa dal Palermo. È un ragazzo eccezionale, gioca sempre anche quando non è in condizioni perfette. Prossimamente incontreremo l’agente: gli incontri erano già previsti prima del Covid, vista la complessità della situazione vogliamo parlarne di persona".

Papu Gomez può essere una soluzione di mercato?

"No, assolutamente. È un giocatore fortissimo, ma è dell’Atalanta, noi siamo molto contenti dei nostri calciatori".