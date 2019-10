Juventus, Pjanic spavaldo: "Siamo la migliore squadra in Italia, ora in classifica siamo dove meritiamo"

Intervenuto a Radio Sarajevo, il giocatore della Juventus, Miralem Pjanic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul ritorno in vetta al campionato italiano da parte dei bianconeri dopo aver battuto nel big match della settima giornata l'Inter di Antonio Conte. Queste le sue parole: "Abbiamo battuto meritatamente l'Inter 2-1 e finalmente ci siamo ripresi il primo posto in Serie A. Penso che la nostra squadra sia sicuramente la migliore in Italia, vogliamo essere sempre in testa e da domenica siamo dove dobbiamo essere. Puntiamo a tutti i trofei, questo è l'obiettivo della Juve”.