Karembeu: "Juve più forte, ma grazie a Napoli e Inter questa A è più equilibrata"

Intervistato in esclusiva da TMW nel post-partita di Bologna-Real Madrid Leggende, Christian Karembeu ha parlato anche del nuovo corso dei blancos, di Cristiano Ronaldo e del dominio della Juventus in Serie A: "Il Real Madrid di oggi non sente più la mancanza di Cristiano Ronaldo. I blancos stanno giocando bene e stanno vincendo, sono primi in classifica nella Liga. Non è stato facile per Zizou riprendere in mano una squadra che ha già vinto tantissimo, penso che la sua ambizione sia quella di dare nuovamente un'immagine vittoriosa del Real Madrid".

Con un CR7 in più, i bianconeri restano invece i favoriti per lo Scudetto? "La Juventus resta la più forte d'Italia, il monologo degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. E anche in Champions Cristiano Ronaldo e compagni possono andare ancora lontano. Quest'anno si vede però, anche da fuori, che il campionato italiano sarà più equilibrato. Soprattutto grazie a Inter e Napoli la stagione sarà più divertente".