Keita Balde, l'ex moglie svela: "Wanda è stata a letto con mio marito, Icardi mi mostrò il video"

Mauro Icardi e Wanda Nara tornano sotto i riflettori. In un nuovo capitolo della loro travagliata storia d'amore, che ha visto la dolorosa separazione e il ritorno in Argentina della showgirl per stare accanto al suo nuovo compagno, il rapper L-Gante, emerge una nuova figura, riferisce il Corriere della Sera.

Protagonista è l'ex Lazio e Inter Keita Balde, attualmente attaccante del Sivasspor in Turchia. A scrivere questo nuovo capitolo della vicenda è Simona Gualtieri, ex moglie di Keita, che ha rivelato il tradimento del suo ex marito, avvenuto con Wanda Nara. Simona ha scoperto la verità grazie a Icardi, che le ha mostrato i video delle telecamere di casa. "Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul Lago di Como, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì. Due mesi dopo quella data mi ha contattato il marito della signora (Wanda, ndr) e mi ha detto che c’era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalle telecamere interne della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo. Quello che mi rattrista è che per farsi la guerra tra loro si parlerà ancora di questa storia", ha raccontato al podcast 'Mitre Live'. Inoltre, ha aggiunto: "È stata lei a mandarmi le foto e le chat di WhatsApp, una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda le foto non so come chiamarla…".