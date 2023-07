Kim all’esordio col Bayern: “Non sono ancora al top della forma. Qui la tattica è diversa"

Esordio con la maglia del Bayern Monaco per Kim Min-Jae, che dopo l'addio al Napoli è ripartito dai bavaresi, con cui oggi è sceso in campo per la prima volta

Esordio con la maglia del Bayern Monaco per Kim Min-Jae, che dopo l'addio al Napoli è ripartito dai bavaresi, con cui oggi è sceso in campo per la prima volta, nell'amichevole contro il Kawasaki Frontale: "Ho sempre cercato di giocare in modo semplice, ma ho anche commesso qualche errore", ha raccontato il sud-coreano. "La squadra è nuova per me, le tattiche qui sono diverse".

"Sono stato con la squadra solo per un breve periodo", prosegue Kim. "Sto cercando di adattarmi il più in fretta possibile, così come sto cercando di conoscere i miei compagni. De Ligt mi sta aiutando molto, parliamo molto e cresciamo insieme. Mi sento bene, non è facile perché non sono al top della forma. Voglio continuare a lavorare per entrare al massimo della mia condizione".