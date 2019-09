Klopp torna sul ko: "Prova buona, non è possibile dominare il Napoli"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è tornato sulla sfida persa a Napoli: “Se guardiamo alla prova complessiva, non è stata una partita di quelle che solitamente perdi. Abbiamo giocato una buona gara contro un avversario difficile. Non è possibile dominare contro il Napoli, è un'ottima squadra con buoni giocatori dietro ed a centrocampo. Non è una squadra facile da affrontare”, le parole riportate dall'edizione on line del Corriere dello Sport.