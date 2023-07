Klose: "Sconvolto da Milinkovic, perché andare a finire nel deserto a 28 anni?"

Miroslav Klose, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero parlando dell'addio di Sergej Milinkovic Savic

Miroslav Klose, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero parlando dell'addio di Sergej Milinkovic Savic: "Mi ha un po’ sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto per la Liga o la Premier. Campionati veri che gli avrebbero permesso di disputare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto".