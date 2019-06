Koulibaly: "Carichi per la Coppa d'Africa, ci sono tante squadre forti ma vogliamo arrivare fino in fondo"

Manca poco all'inizio della Coppa d'Africa. Tra i protagonisti ci sarà anche Kalidou Koulibaly che ha così parlato alla vigilia della manifestazione col suo Senegal: “Ci sono tante squadre forti in questa Coppa d’Africa e che sono più favorite di noi come l’Algeria, il Marocco o la Nigeria, poi c’è l’Egitto favorito perché ha dei giocatori forti e perché gioca in casa. Noi non abbiamo vinto ancora niente, dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare per la nostra strada. Dovremo provare a giocare un buon torneo, arrivare più lontano possibile mettendo in difficoltà tutte le squadra che incontreremo sul nostro cammino. Siamo felici di poterci preparare a casa nostra davanti ai nostri tifosi, l’abbraccio del Senegal - riporta SiGonfialarete - ci ricarica prima di partire per l’Egitto. Siamo pronti a carichi per andarci a giocare la Coppa”.