Koulibaly: "Dopo 8 anni il mio tempo era finito, ringrazierò il Napoli per tutta la vita"

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro.

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro. Dal ritiro della nazionale senegalese, qualche giorno fa, il centrale del Chesea ha rilasciato un'intervista al media francese Carré.

Perché hai lasciato Napoli? "Sapevo che dopo aver trascorso 8 anni a Napoli, il mio tempo lì era giunto al termine. E quando vedi che il Chelsea sta provando a prenderti, uno dei migliori club del mondo, che vuole davvero che tu faccia parte del progetto, allora non ho esitato, ho fatto di tutto per andare lì, pur rispettando il Napoli perché mi ha dato tanto".

Koulibaly ha solo belle parole per Napoli squadra e città: "Mi hanno fatto crescere, ho avuto i miei figli che sono nati lì e, davvero, mi ha permesso di essere l'uomo e il giocatore che sono ora, quindi per questo ringrazierei il Napoli per tutta la vita.

Nuova esperienza in Premier? Ora al Chelsea mi sento benissimo, la mia famiglia si è integrata e penso di essere arrivato nel posto giusto, al momento giusto, a 31 anni, con molta esperienza, con giocatori che hanno vinto trofei. Quindi ora tocca a me dimostrare in campo che possono contare su di me, e per ora sono molto contento e spero che continui così".