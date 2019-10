Koulibaly e la lotta al razzismo: "Invito qui chi fa i 'buu', così vedono che sono una persona normale!"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato di razzismo nel corso della sua intervista rilasciata a Sky Sport Room. Eccone una breve anticipazione: "E' una lotta da fare ogni giorno, negli stadi e nelle scuole calcio prima, ma nello sport in generale. E' importante, sappiamo che è difficile prendere posizione su queste cose, ma vanno combattute, non bisogna avere vergogna di combattere. Deve vergognarsi chi fa i 'buu'. Cosa gli direi? E' impossibile capirmi per quelle persone. Li invito qui, gli dimostro che sono una persona normale, come loro".