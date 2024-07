Koulibaly ed il retroscena su Conte: "Ci siamo sentiti tre giorni fa, mi ha ricordato una cosa"

Parola di Kalidou Koulibaly, ex capitano del Napoli che non continua a tifare azzurro dall'Arabia, dove indossa la maglia dell'Al-Hilal

"Ora ripartiamo con altre basi, c'è Antonio Conte e possiamo sognare". Parola di Kalidou Koulibaly, ex capitano del Napoli che non continua a tifare azzurro dall'Arabia, dove indossa la maglia dell'Al-Hilal. Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore senegalese promuove l'arrivo del salentino all'ombra del Vesuvio racontando anche un retroscena: "Tre giorni fa ho sentito Conte e abbiamo scherzato un po’ sul fatto di non aver mai lavorato insieme. Mi voleva al Chelsea, ma decisi di restare a Napoli".

E al Chelsea, fatalità, ci è andato dopo il suo addio.

"Già. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, è un grande".

E ora?

"E ora ripartiamo con un tecnico che conosce molto bene il livello alto del calcio italiano ed europeo. L’arrivo di Conte è una grande cosa, una fortuna per il Napoli".