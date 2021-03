Koulibaly, l'ex agente: "ADL ha sempre chiesto tanto per cederlo, ora il prezzo è calato"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato del futuro del suo vecchio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente aveva delle cifre importanti per la cessione di Koulibaly, mentre quest'anno le cifre sono diverse, i prezzi sono più bassi. Non esiste un altro Koulibaly. Galtier? E' un allenatore interessante, in Francia sta facendo bene. Inoltre conosce l'italiano, quindi potrebbe sbarcare in Italia".