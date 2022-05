Koulibaly, l'ex agente: "Pagato 8mln, con ammortamento Napoli può permettersi di perderlo a zero"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Trovare un calciatore, un leader e un uomo del livello di Koulibaly non sarebbe facile da trovare. E' costato soltanto 8 milioni al Napoli, il suo cartellino è stato ammortato alla grande, per questo si può anche tenere fino alla scadenza".