Koulibaly, l'ex agente: "Piaceva a Guardiola già al Bayern. Adesso è il Napoli a volerlo cedere"

Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra orma lontano da Napoli. Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto sull'argomento l'ex agente del difensore senegalese, Bruno Satin: "Koulibaly e Messi i prossimi acquisti del City di Guardiola? Aspettiamo perché stiamo parlando di un giocatore che è ancora del Napoli e l'altro ancora del Barcellona, forse è più vicino Kalidou agli inglesi che Leo. Quella di Messi mi sembra ancora una trattativa fantasma".

Il City può spendere sia per Messi che per Koulibaly? "C'è da riflettere in termini di priorità. Credo che Guardiola avesse chiesto un difensore di alto livello con un budget preciso da spendere. Non ci sono tanti club disposti a negoziare col Napoli, le trattative col club azzurro sono complicate. Il club inlgese ha stanziato un budget e non vuole negoziare. C'è una differenza però con gli anni precedenti, stavolta il Napoli ha bisogno di vendere Kalidou, De Laurentiis ha già investito tanti soldi su Osimhen. Quindi è proprio il club azzurro a spingere per la cessione di Koulibaly".

Guardiola lo voleva già ai tempi del Bayern Monaco? "E' vero però i tedeschi avevano già la coppia Boateng-Hummels, non c'era un'esigenza immediata. Negli anni altri club hanno avanzato offerte per Kalidou, il Barça offrì 30 mln e il Chelsea di Conte 60, ma il presidente De Laurentiis aveva sempre rifiutato perché non voleva privarsi del giocatore. Adesso, come ho già detto, la situazione è cambiata. Non credo che il calciatore spinga per andar via, ma sia più un volere della società. Guardiola ha bisogno di difensori forti fisicamente e dai piedi buoni, lo conosce molto bene le caratteristiche di Koulibaly".

Anche il Psg è interessato? "Leonardo è sempre informato su quello che succede in Italia, ma in questo momento non mi sembra che i parigini siano pronti a spendere una grossa cifra per un difensore centrale".