Kvara all'Europeo U21? L'agente: "Il Napoli non lo fermerà, ma non è un robot"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato anche della possibilità di vedere il suo assistito all'Europeo Under 21 ai microfoni del canale YouTube GeoTeam: "Non ne abbiamo parlato ancora, ma il Napoli non lo fermerà. Dovremmo chiederlo allo stesso Khvicha. Non è mica un robot. Solo lui può sapere come starà sotto il profilo fisico quando ci saranno le convocazioni", le sue dichiarazioni sulla competizione in programma la prossima estate.