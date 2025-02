Kvara assist e MVP in Lione-PSG, Luis Enrique: "E non è ancora al 100%..."

vedi letture

Contro il Lione, Khvicha Kvaratskhelia ha brillato, conquistando il premio come miglior giocatore della partita. Il georgiano sta dimostrando un costante miglioramento con la maglia del PSG e ha ottenuto il suo primo riconoscimento importante in un match delicato, vinto dai parigini per 3-2 in un clima infuocato. Questi tre punti rilanciano il PSG verso il titolo, con l'ex giocatore del Napoli che contribuisce con prestazioni di altissimo livello e giocate straordinarie.

La sua presenza in campo si sente: nell'ultima partita ha fornito un assist a Dembele per il secondo gol e ha messo in mostra una prestazione individuale eccellente, tanto da meritarsi il premio di migliore in campo. Tuttavia, Luis Enrique rimane cauto. L'allenatore, pur apprezzando il talento del nuovo acquisto di gennaio, crede che Kvaratskhelia debba ancora crescere e che si trovi ancora in fase di adattamento.

Al termine della partita, Kvaratskhelia si è presentato davanti alle telecamere con un sorriso timido, stringendo il premio dopo una prestazione memorabile. Nonostante le turbolenze legate all'addio al Napoli, a Parigi ha trovato continuità e ha riproposto le giocate che lo hanno reso famoso in Europa. Il premio come miglior giocatore è stato meritato, nonostante abbia fornito solo un assist; la sua prestazione è stata di altissimo livello.

Kvaratskhelia è stato un incubo per gli avversari, ma secondo Luis Enrique non ha ancora raggiunto la sua migliore forma. L'allenatore è soddisfatto, ma si aspetta di più: "Kvara sta ancora crescendo. È in fase di adattamento e non è ancora al 100%. L'obiettivo è trovare il miglior assetto per essere competitivi in ogni partita," ha dichiarato Luis Enrique. Secondo lui, Kvaratskhelia ha il potenziale per diventare devastante, superando le sue prestazioni al Napoli sotto la guida di Spalletti, e si tratta solo di tempo prima che diventi la vera stella del PSG.