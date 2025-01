Kvara avrà spazio al Psg? Balzaretti: “A sinistra hanno due giovani fortissimi che volano!”

L'ex difensore e oggi dirigente, Federico Balzaretti, ha parlato di Kvaratskhelia e del suo futuro al podcast Cronache di Spogliatoio: “Kvara-Barcola? Oggi Barcola è tanta roba, il suo valore è più alto sicuramente di quello di Kvara anche per l’età. Kvara non credo vada lì per fare la riserva, ma la posizione ideale di Barcola è quella di Kvara ed un minimo di domanda bisogna farsela. Ma poi in estate hanno preso anche Désiré Doué".

