Kvara esalta Osimhen: "Ragazzo speciale, è sempre disponibile con noi"

Prima della sfida al Real Madrid, l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista a Diario As: "Pallone d'Oro? Sogno di vincerlo un giorno, come sognano tutti. Sono cresciuto guardando il Real Madrid in Tv e ora è il mio rivale in campo e anche nel nostro stadio. Impossibile non essere felici di una serata così. Il Napoli rispetta tutti ma non ha paura di nessuno. Vogliamo vincere.

Osimhen? Victor è un ragazzo speciale, come si vede in campo: è sempre disponibile a dare una mano, in campo e fuori".