"Kvara vale 2-3 Insigne”. Botta e risposta Malfitano-ex agente Insigne: “Provinciale fare paragoni”

"Kvaratskhelia è 2-3 Insigne! Lorenzo l’ho sempre ritenuto un buon giocatore, niente di più, né un fuoriclasse né un campione!”. Così Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, ieri ai microfoni di Tele A.

Il collega ha oggi ribadito il concetto stavolta a Kiss Kiss Napoli: “Ho detto che Kvaratskhelia vale due volte Insigne e non cambio idea. Il georgiano è fortissimo e lo sta dimostrando, Lorenzo è un giocatore normale”.

Pronta la replica in diretta di Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne: “E’ un po’ provinciale confrontare i due giocatori. Godiamoci Kvaratskhelia, lo conosco da tempo, l’ho sempre considerato fortissimo ma non è il caso paragonarlo a Lorenzo”.