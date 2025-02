Kvaratskhelia: "Qui al Psg sta andando tutto nella direzione giusta, sono molto felice"

Il Brest è stato asfaltato. Pochi giri di parole e onore al Paris Saint-Germain, che dopo il 3-0 dell’andata ha chiuso la pratica dei playoff di Champions League con un clamoroso 7-0 al Parco dei Principi. A piazzare il proprio nome sul tabellino dei numerosi marcatori della serata gloriosa ieri ci ha pensato anche Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra georgiana arrivata nel club transalpino dal Napoli per un investimento da 70 milioni di euro complessivi.

"Se ho mai avuto una vittoria del genere nella mia carriera? Non ne ricordo molte, ma sì, è stato incredibile perché non era facile. Ma siamo riusciti a segnare, a crearci delle occasioni. Non è mai facile, abbiamo lavorato tanto per arrivare a fare questo. Cerchiamo solo di essere pronti", ha esordito ai microfoni di L'Equipe.

Sul proprio inizio di avventura a Parigi: "Sono molto felice, tutto va bene. Ci vuole tempo, cambi paese, è diverso, non è mai facile. Ma penso che tutto stia andando nella giusta direzione e lavoro sodo. Devo ringraziare tutti per l'accoglienza".

Preferisci Liverpool o Barcellona negli ottavi di finale? "Non ho una preferenza, non importa chi arriva... Cercheremo di essere pronti contro chiunque. Non sarà facile nemmeno per loro. Certo che possiamo vincere la Champions League, tutto è possibile, bisogna solo lavorare per farlo".