Kvaratskhelia racconta la trattativa: "Mi arrivò una chiamata mentre ero in nazionale..."

Khvicha Kvaratskhelia, nella sua lunga intervista ai canali ufficiali del club, ha raccontato anche la trattativa che l'ha portato al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, nella sua lunga intervista ai canali ufficiali del club, ha raccontato anche la trattativa che l'ha portato al Napoli: "Ero in nazionale per giocare delle amichevoli, il mio agente mi chiamò dicendo che c'era questa possibilità di trasferirsi in Italia, al Napoli. Erano due anni che il mio agente parlava col Napoli. Il Napoli è una delle squadre più importanti al mondo e sono felice di essere qui".