Kvaratskhelia rompe il silenzio: "Ecco perché ho scelto di andare al PSG a gennaio"

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia, trasferitosi dal Napoli al PSG lo scorso gennaio, ha parlato del tema ai canali ufficiali del club transalpino: "Penso che la cosa più difficile sia che un trasferimento in inverno può essere complicato anche per l’allenatore, perché si arriva in squadra a stagione in corso. Il tempo per adattarsi è breve, però credo di essermi adattato piuttosto bene, grazie al Presidente, allo staff, al mister, al club e, naturalmente, ai giocatori, che mi hanno accolto calorosamente. Mi sento davvero bene qui, e questo sostegno mi aiuta a essere più performante in campo".

Sulla scelta di lasciare il Napoli a metà stagione e firmare con il PSG: "All’inizio c’erano offerte da molti club, ma un fattore molto importante è stato il fatto che il Paris Saint-Germain aveva già mostrato interesse l’anno precedente. Ho parlato con il Presidente (Al Khelaifi, ndr), il direttore sportivo (Luís Campos, ndr) e l’allenatore (Luis Enrique, ndr), e il loro desiderio di vedermi giocare a Parigi è stato probabilmente il fattore più decisivo nella mia scelta. Ho capito che il club mi voleva davvero e aveva molta fiducia in me, quindi ho deciso di venire qui. Anche il fatto che ci siano grandi giocatori qui, e che con loro sia, ed è, possibile vincere tutto, ha avuto un peso importante".