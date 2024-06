Kvaratskhelia: "Sono a Napoli, la parte migliore dell'Italia! Essere a Euro 2024 è pazzesco"

Questa l'intervista di Khvicha Kvaratskhelia a 'The Players' Tribune'.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ragazzi, abbiamo un piccolo problema. Perché vengo dalla Georgia. E ovviamente parlo georgiano. Ma giocavo a calcio in Russia. E ora gioco in Italia. E non solo in Italia, ma a Napoli (la migliore Italia). E ora sto cercando di parlare a persone di tutto il mondo. Sto cercando di praticare il mio inglese. Quindi lo farò in inglese. Il mio inglese? Non perfetto. Ma faccio del mio meglio. Va bene?". Comincia così l'intervista di Khvicha Kvaratskhelia a 'The Players' Tribune'.

Tutto pronto per Euro 2024?

"Essere qui è pazzesco. Sono giovane, ho solo 23 anni. Ma ci sono già stati tanti alti e bassi, nella vita, nel calcio. La mia vita è come le montagne russe. Quando ero giovane, d'estate quando non c'era la scuola, andavamo tutti i giorni a giocare a calcio per strada. Bambini ovunque. Facciamo piccoli tornei. Erano come quattro edifici. Al centro di questi edifici c’era il nostro “stadio”. Ma solo cemento duro. Più tardi, prendiamo il tappeto erboso. Ma all'inizio ci sanguinavano le ginocchia".

La tua infanzia in Georgia?

"Da noi la gente ama lo sport. Ma il calcio viene prima di tutto. Ci sono tanti bambini che giocano in strada. A volte giocavamo di notte, quando i bambini dovrebbero dormire. Iniziavamo a gridare e a litigare finché i nostri genitori non si svegliavano e si arrabbiavano con noi. Io però non ho mai urlato troppo, sono sempre stato un tipo calmo, che non inizia mai a litigare. A volte la gente diceva che ero un tipo timido, ma non è così. Sono semplicemente rispettoso, ma se tocchi i miei amici, divento feroce. Questa è la mia mentalità. Mia madre odiava questo mio modo di fare, ma da dove vengo io non si abbandona mai un amico nei guai".

La Dinamo Tbilisi?

"Quando sono andato all'accademia della Dinamo Tbilisi, c'era più calcio, meno litigi. L'insegnamento che ti danno ti rende un giocatore migliore. Se vedi la nostra nazionale, la maggior parte dei giocatori proviene da questa accademia. Ma è stato difficile. Ero nella prima squadra e i giocatori più anziani dicevano: “Oh, ora abbiamo questo ragazzo?". Ero giovane e nessuno mi conosceva. "Chi è questo ragazzo?" dicevano, avevo forse 15 anni. Erano grandi giocatori. Quindi dicono: “Oh, ora abbiamo questo ragazzo. Forse perdiamo”. Li ho sentiti mentre lo dicevano, volevo mettermi a piangere. Dentro di me soffrivo e pensavo: fanculo, devo dimostrare loro chi sono. Il mio carattere si è indurito, mi ha motivato e mi ha fatto bene".

Il trasferimento in Russia?

"Arrivo a Mosca a 17-18 anni, ero molto giovane ed ero da solo, i miei genitori erano nervosi, mio padre era molto preoccupato. Per me è stato difficile, ero stressato per aver lasciato la mia famiglia. Ma quando ho iniziato ad allenarmi mi sono detto: perché sono venuto qui? Sulla maglietta c'è il nome della mia famiglia, quindi porterò la mia famiglia con me. Devo lavorare per loro. Non sono da solo. Non posso deluderli. Devo renderli orgogliosi. Quindi mi sono detto: impegnati! In squadra con me c'era un georgian, Saba Kvirkvelia, che mi ha aiutato molto. Mi portava a mangiare fuori, a volte mi difendeva. E dopo che ho iniziato a giocare, l'allenatore mi ha davvero amato. Lo rispetto tantissimo, perché lì sono cresciuto molto: fisicamente, mentalmente e anche come personalità.

Mi sentivo solo, vivevo nel centro sportivo, non avevo amici. Ero da solo con i ragazzi della sicurezza, mentre gli altri calciatori vivevano altrove. Mangiavo sempre da solo, era spaventoso... non scherzo. Il centro era immerso nella foresta, non si poteva uscire. Di notte non c'erano luci, quindi passavo il tempo a fare allenamento extra, al buio. A volte la sicurezza si spaventava quando mi sorprendevano ad allenarmi di notte, ma io non avevo niente da fare e pensavo solo al calcio. Mi dicevo: non posso tornare in Georgia, devo fare bene, devo lavorare duro, la mia famiglia e il mio Paese mi stanno guardando. Io amo il mio paese e farei di tutto per la Georgia".

Il ritorno in Georgia?

"Nel 2022 inizia la guerra in Ucraina. La guerra è una grande vergogna. Per me, quando viviamo nello stesso mondo, nessuno dovrebbe uccidersi a vicenda. È semplice. Il mondo dovrebbe essere in pace. Quindi quando inizia la guerra, dico: “Non posso restare qui”. A causa del mio Paese e della nostra storia, dico al club che devo lasciare la Russia. Vado alla Dinamo Batumi, a casa mia. È stato molto eccitante giocare negli stadi che guardavo da bambino".