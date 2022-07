Kvaratskhelia spiega l'addio al Rubin: "Non volevo restare in Russia, era difficile starci"

Hai lasciato la Russia con lo scoppio del conflitto con l'Ucraina. Cosa hai pensato? A Khvicha Kvaratskhelia è stata posta anche questa domanda

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hai lasciato la Russia con lo scoppio del conflitto con l'Ucraina. Cosa hai pensato? A Khvicha Kvaratskhelia è stata posta anche questa domanda in conferenza stampa. L'esterno georgiano ha risposto così: "Ho lasciato perché la situazione è molto difficile, voglio andare avanti, in questo momento non volevo rimanere in Russia. Ma adesso non voglio parlare di politica".