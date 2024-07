L'Ag. Fifa Colasanto: "Osimhen? Il Psg non vuole pagare la clausola, temo una cosa..."

Filippo Colasanto, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Conte è il fulcro del progetto Napoli: ora il tecnico è tranquillo e sorridente, quando ci saranno le partite ufficiali in panchina farà scuotere anche il Vesuvio, Conte - ha detto l'agente Fifa a Radio Marte- darà un’identità precisa al Napoli.

La Rosa è di qualità, il vero grande acquisto è l’allenatore. Osimhen-PSG? I francesi non vogliono pagare la clausola per intero, temo si arriverà agli ultimi giorni per chiudere la trattativa. Centrocampo? Conte, nonostante il Napoli non abbia le coppe, non lascerà nulla al caso e vorrà una rosa di qualità anche nelle seconde scelte. Il tecnico vorrà arrivare fino in fondo sia in Coppa Italia che in campionato. Mercato Serie A? La Juve si sta muovendo bene, anche la Roma che ha preso il più forte giovane sul mercato, l’Inter è tecnicamente già la più forte e si è ancora rinforzata”.