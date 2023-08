L’agente Accardi: “ADL sa che parte per giocare e vincere la Champions”

Beppe Accardi, dirigente e procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

Beppe Accardi, dirigente e procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Essere attendisti nella scelta del difensore centrale ci può stare nel senso che tutte le squadre in questo momento sono lente nella fase di mercato perché poi in questo periodo c'è anche il gioco delle parti, dove si cerca il più possibile di tirare e di non farsi strozzare. Per quanto riguarda Osimhen, è vero che va per le lunghe ma per l'importanza della cosa è ovvio che ci sia un tempo fisiologico più lungo perché devi valutare tante cose. Poi con De Laurentiis i tempi sono ancora più lunghi rispetto alle altre società. Poi c'è anche da dire che, vedendo quello che accade a livello di mercato anche grazie agli arabi, magari si stanno valutando anche situazioni diverse. Inoltre la società potrebbe anche attendere l'arrivo di qualche mega offerta e tutti ci penserebbero su. Io credo che comunque il Napoli stia tentando di tenere tutti i giocatori per realizzare qualcosa di ancora più importante per l'anno prossimo.

Danso e Mavropanos, che piacciono molto a Garcia, li conosco, non benissimo, e forse punterei di più sul greco. Poi a me piacerebbe trovare un nuovo Cannavaro. Sicuramente il 12 agosto De Laurentiis sarà più cosciente di quello che potrà essere il futuro campionato del Napoli che inizia con un allenatore nuovo. Poi il presidente dovrà capire determinate cose anche perché il mercato è ancora aperto. Io credo che se gli arrivasse un'offerta importantissima per Osimhen la valuterà e, secondo me, fa anche bene. Poi valuterà come la squadra reagirà col nuovo allenatore anche se, secondo me, lui sa che parte per giocare e vincere la Champions”