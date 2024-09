L'agente Caliendo: "Osimhen? Da Psg-Chelsea al Galatasaray, qualcuno ha sbagliato"

Antonio Caliendo, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il mercato del Napoli è stato limitato dalla cessione di Osimhen che non ha fruttato ciò che si era inventariato per fare un grandissimo mercato. Però mi sembra che a Napoli stia procedendo tutto bene dietro la regia di un grande Antonio Conte e la sua mano si vede nella sostanza.

Osimhen? Se devo essere franco la prima volta che l’ho visto giocare nel Napoli dissi al mio amico che sarebbe arrivato a costare 200 milioni. In questo momento, grazie alla regia di chi si è occupato di tutta la sua gestione, la sua operazione è stata deludente andando in un mercato come se fosse una scarpa di scarto. Invece doveva essere l’uomo principe del mercato mondiale e non è stato amministrato nel giusto modo. Da parte di chi lo gestiva sono arrivate delle rassicurazioni sulla sua cessione multi milionaria e De Laurentiis s’è fidato. Calenda ha fatto un flop, è davanti agli occhi di tutti. Si parlava di Chelsea, di PSG e alla fine è andato al Galatasaray, per cui qualcuno ha sbagliato. Sono rimasto molto deluso, ho dichiarato che Osimhen mi ha fatto tenerezza, ma mi ha fatto tenerezza chi gli ha fatto fare quel video”.