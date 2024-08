Podcast L’agente Canovi: "Napoli, Roma e Juve si sono mosse molto bene sul mercato"

Ospite di TMW Radio e Calciomercato e Ritiri è stato il procuratore Alessandro Canovi.

Quali ad oggi i tre acquisti top?

"Più che tre acquisti, direi i club che stanno facendo un lavoro interessante. Ci sono strategie diverse ma anche operazioni altrettanto interessanti. Il Napoli con Buongiorno ha fatto un acquisto importante, ma anche la Roma in attacco, poi la Juve che sta facendo ottime operazioni nel settore in cui aveva più bisogno. Vedo molta attività, che lo scorso anno era meno visibile. Ci sono tanti club in movimento, in attesa dei botti finali".

Sembra che si stia andando sempre più su investimenti, su giovani, e meno parametri zero:

"Non tutti i club, perchè l'Inter continua ancora su una strategia di svincolati. Juve e Roma puntano su giovani, purtroppo non tanti italiani, per creare un valore al club con eventuali future rivendite, e anche perché a livello di stipendio prendono meno rispetto ad altri che sono ad alto livello".

E' così difficile creare 4 gironi in Serie C aggiungendo tutte le seconde squadre?

"Il campionato Primavera è anacronistico. Aveva un senso negli anni Novanta, il mondo va molto veloce e noi siamo ancora con regole del passato. E' arrivato il momento che ci sia un cambio. Non penserei alle Accademie, il problema è che fino a 16-17 anni giocano tra coetanei, poi vanno tra i professionisti. La Spagna ha le stesse regole nostre d'ingaggio degli stranieri, ma continuano a produrre, perché permettono ai ragazzi di giocare subito. Siamo solo noi che parliamo di calcio giovanile a 18 anni, dappertutto si ferma a 16 e poi sono adulti. Dobbiamo cambiare velocità".

Come mai sempre più giovani italiani vanno all'estero?

"Vanno a giocare nelle seconde squadre, fanno partite molto più vere di quelle che si fanno qui. Siamo ancora indietro come regole nel calcio. E' una crisi non tecnica ma di sistema".

Motta, come valuta il suo lavoro per ora alla Juve?

"E' concentrato al massimo, lo vedo dal viso che sta in pieno controllo, lo vedo contento. Sa che è in un grande club e che deve fare determinate cose. Lo vedo sul pezzo. Sta lavorando sul gruppo? Non parlo con lui di queste cose ma leggo che è così. Sta facendo cose molto semplici, prepara la squadra sotto vari aspetti e ci sta".

Che ne pensa della Roma?

"E' una campagna acquisti molto guidata da De Rossi, si sta ascoltando molto le sue indicazioni. Farà anche altre mosse ma in attacco mi sembra interessante e di qualità".